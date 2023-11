Złodziej rowerów zatrzymany. Policja szuka właścicieli skradzionych jednośladów

Mundurowi zabezpieczyli m.in. nagrania z kamer monitoringu i ustalili wizerunek domniemanego sprawcy. Miał nim być mężczyzna w wieku około 40 lat, ubrany w sportową odzież z charakterystycznym plecakiem przewieszonym na ramieniu.

- Funkcjonariusze mając więcej szczegółów kontynuowali operacyjnie jego poszukiwania. Po kolejnych tropach dotarli do wioski w gminie Pobiedziska, gdzie na jednej z posesji zobaczyli kilka rowerów, które były podobne do tych skradzionych wcześniej. Kiedy weszli do środka ich podejrzenia się potwierdziły. Po przeszukaniu innych pomieszczeń mundurowi znaleźli kilkadziesiąt jednośladów