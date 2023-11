Znamy zwycięzców piłkarskiego Pucharu Polski w poszczególnych strefach Wielkopolskiego ZPN. W Poznaniu Polonia z największym sukcesem od lat Radosław Patroniak

Tak z wygranej w finale strefowego Pucharu Polski cieszyli się piłkarze Polonii Poznań. W innych czterech wielkopolskich ośrodkach radość też była wielka Archiwum Wielkopolskiego ZPN Zobacz galerię (5 zdjęć)

Święto Niepodległości dla dziesięciu zespołów było także świętem piłkarskim – zmierzyły się one w strefowych finałach Pucharu Polski. Ostatecznie trofeum do góry uniosły drużyny Polonii Poznań, Polonii Jastrowie, Pelikana Grabów, Górnika Konin i Pinsel-Peter Krobianki Krobia! Zwycięzcy na wiosnę zagrają na szczeblu wojewódzkim. Dla poznańskiej Polonii zwycięstwo w finale strefowym to największy sukces klubu w ostatnich kilkunastu latach.