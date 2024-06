Zobacz, jak wakacje spędzają piłkarze Kolejorza z partnerkami. Pocztówka z wakacji graczy Lecha Poznań 2024. Zobacz prywatne zdjęcia! Chrystian Ufa

Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mają czas do 20 czerwca, by wypocząć, a następnie rozpoczną przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami.