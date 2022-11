Został potrącony dwa razy. Mężczyzna nie przeżył. Tragedia w powiecie tureckim Marcin Maliński

Jedną z głównych przyczyn tragedii mogły być panujące wtedy warunki atmosferyczne – gęsta mgła i mrok. archiwum/zdjęcie ilustracyjne

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek, 15 listopada w Mikulicach. Mężczyzna, który prowadził rower wzdłuż drogi, został potrącony przez dwa samochody. Mimo szybkiej reakcji służb nie udało się go uratować.