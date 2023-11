Zrób zdjęcie i wygraj przegląd rowerowy. Wydział Klimatu i Środowiska UMP zaprasza do udziału w konkursie Marta Jarmuszczak

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do 13 listopada do godziny 12:00. Pexels / Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Wydział Klimatu i Środowiska UMP zorganizował wyjątkowy konkurs pt. "Jeden ślad mniej", w którym można zdobyć voucher na przegląd rowerowy - wystarczy jedno zdjęcie. Do zdobycia jest bon do serwisu rowerowego o wartości 200 zł. Zgłoszenia oraz fotografie przyjmowane są do 13 listopada do godz. 12.