Żurawie tańczyły, a jeleń stał obok i podziwiał! Zaskakujący leśny pląs. Zobacz wideo OPRAC.: Chrystian Ufa

Wideo

Do niespotykanego zdarzenia doszło w lesie na Śląsku. Żurawie tańczyły, a jeleń stał obok i tylko podziwiał. I to dosłownie. Twórca kanału Leśny Kawaler podzielił się ze światem wyjątkowym filmikiem. - To jedna z najbardziej niezwykłych i ciekawych scen, jaką do tej pory nagrałem - opowiada Dawid Popończyk.