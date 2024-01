10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek. Oto wstydliwe zestawienie! Grzegorz Szkiłądź

Takie zestawienie trzeba oczywiście traktować z przymrużeniem oka, ale nie do końca... Może być ono drogowskazem dla rządzących Poznaniem, by przyjrzeć się bliżej problemom, które wskazują mieszkańcy. Co najbardziej doskwiera poznaniakom?

Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek!