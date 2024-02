15 tys. ton trującego azbestu usunięto w powiecie poznańskim. Starosta: chcemy więcej!

15 tys. ton azbestu usunięto w powiecie poznańskim

– Nasz samorząd od 2006 roku z sukcesami realizuje to przedsięwzięcie. Jesteśmy pionierami. Pierwsi w kraju zaczęliśmy pozbywać się tej trującej substancji. Usunęliśmy już tysiące ton azbestu, ale nadal pokrywa on dachy wielu budynków w powiecie – wyjaśnia Jan Grabkowski, starosta poznański. – Wspólnie z gminami i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansujemy ten program. Warto podkreślić, że pokrywamy całość kosztów związanych z likwidacją materiałów tego typu, w tym ich demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie. Tym samym skutecznie pomagamy mieszkańcom chronić zdrowie i środowisko. Dlatego gorąco zachęcam do udziału w programie – dodaje.

Usuń azbest w powiecie poznańskim. Wnioski można składać do 31 lipca

Wszystkim chętnym do udziału w programie przypominamy również o obowiązku zgłoszenia prac związanych z demontażem azbestu do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Należy to zrobić przed przystąpieniem do realizacji tego zadania.