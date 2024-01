36-letnia matka bliźniąt zmarła przez błąd pielęgniarki. Rodzina zmarłej dostanie blisko 2 mln zł zadośćuczynienia

Rodzina zmarłej dostanie ponad 1,5 mln złotych zadośćuczynienia

- Trudno mówić o satysfakcji w sytuacji, kiedy żona i matka moich klientów nie żyje. Żadne pieniądze jej tego życia nie wrócą, ale niewątpliwie jest to wyrok zadowalający, ponieważ sąd w całości uwzględnił żądanie zadośćuczynienia w zakresie małoletnich. Co prawda obniżył pieniądze należne mężowi, jednak nie jest to aż tak duże obniżenie, które powodowałoby, że z tym wyrokiem rażąco byśmy się nie zgadzali

Matka bliźniąt zmarła, bo pielęgniarka pomyliła dawki leku

14 stycznia 2019 r. pani Anna zgłosiła się na przyjęcie kolejnego wlewu do kliniki medycyny naturalnej w Poznaniu. W oparciu o kartę zaleceń lekarskich Lucyna. P. samodzielnie sporządziła roztwory, które w formie dwóch kroplówek podała pacjentce. Po około 20-30 minutach pani Anna zasygnalizowała pielęgniarce, że źle się czuje. Kobieta została zabrana do szpitala. Zmarła następnego dnia, pozostawiając męża i dwójkę 8-miesięcznych bliźniąt.

Lucyna P. stanęła przed sądem. W 2021 roku za nieumyślne spowodowanie śmierci została skazana na 1,5 roku więzienia.

Rodzina zmarłej Anny Kołcz domagała się zadośćuczynienia. W styczniu 2022 roku do sądu wpłynął pozew z żądaniem zapłaty solidarnie od Lucyny P. oraz kliniki po 600 tys. zł zadośćuczynienia dla pana Macieja i bliźniąt, co łącznie stanowi 1,8 mln zł. Ponadto w pozwie wystosowano żądanie renty dla dzieci w wysokości po 72 tys. zł za okres od 1 lutego 2019 do 31 stycznia 2022 r. oraz po 2 tys. zł miesięcznie do czasu osiągnięcia przez dzieci pełnoletności.

