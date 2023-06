39-latek z Górki Duchownej został zamordowany we Francji. Szef warsztatu samochodowego, w którym pracował Polak, usłyszał zarzuty

39-letni Jakub z Górki Duchownej zamordowany we Francji

Jakub wyjechał trzy lata temu do pracy we Francji. Był lakiernikiem samochodowym, pracował w warsztacie w miejscowości Tain l'Hermitage. Na początku roku nowym szefem Polaka został 26-letni Francuz arabskiego pochodzenia, który spóźniał się z wypłatami dla pracowników. Pensji od trzech miesięcy miał nie dostać m.in. Jakub. Kiedy upomniał się o należyte mu pieniądze, nowy właściciel warsztatu zwolnił go.

8 czerwca 39-latek zjawił się w warsztacie, prawdopodobnie chciał odebrać zaległe wynagrodzenie. Podczas rozmowy 26-letni właściciel zakładu miał wyciągnąć dubeltówkę – służącą do polowań - i strzelać w kierunku Polaka.