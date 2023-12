42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Oto program uroczystości w Wielkopolsce 13 grudnia

Funkcjonariusze SP i ZOMO wtargnęli tamtej nocy do siedzib Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile, wyprowadzając z nich dyżurujących tam ludzi. Przewieziono ich dalej do miejsc internowania m.in. w Gębarzewie, Ostrowie Wlkp., Kwidzyniu, Wierzchowie Pomorskim, a także Gołdapii. Jednocześnie Służba Bezpieczeństwa zdecydowała się przerwać brutalnie trwający od 10 grudnia 1981 r. strajk Szpitalu Wojewódzkim w Koninie: milicjanci wtargnęli tam tej samej nocy i aresztowali protestujących: część z zatrzymanych również trafiło do ośrodków internowania. W odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego, w dniach 13 i 14 grudnia, w wielkopolskich zakładach pracy organizowano akcje protestacyjne – jedna z większych miała miejsce w Hucie Aluminium Konin.

- W nocy z 19 na 20 grudnia członkowie Konfederacji Młodej Polski na pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 namalowali kolejną datę: 1981 – przypomina poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej. - Pomnik od pierwszych dni wprowadzenia stanu wojennego, był miejscem, pod którym mieszkańcy składali kwiaty i zapalali znicze. 24 grudnia na pomniku ponownie namalowano (usuniętą kilka dni wcześniej przez władze) datę 1981. Od tego czasu monumentu pilnowali milicjanci.