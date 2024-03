42-latek był poszukiwany listem gończym. W piątek zatrzymali go policjanci kryminalni z Ostrzeszowa Justyna Piasecka

42-latka poszukiwanego listem gończym zatrzymali policjanci z Ostrzeszowa Archiwum/zdjęcie ilustracyjne

42-latek był poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, do czasu... aż nie zatrzymali go policjanci z Ostrzeszowa.