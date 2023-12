66. Plebiscyt: Dominika Dewicka, jedna z najbardziej utytułowanych futsalistek w Polsce, o nowym obliczu AZS UAM i obiektywnych trudnościach

Sympatyczna bramkarka nie kryje jednak, że dawnego entuzjazmu w niej i klubowym zespole nie da się szybko odtworzyć. – Umiem się dzielić doświadczeniem z młodszymi dziewczynami, ale nie będę ukrywać, że obecna drużyna nie ma już ducha tej z minionych lat. Trudno mi zaakceptować inny poziom dyscypliny, zaangażowania i poświęcenia dla kolektywu. Teraz nastolatki za dużo wymagają od innych, a za mało dają od siebie. Czuję, że w najbliższym czasie będzie potrzebna mi przerwa, co wiążę się też z moimi problemami zdrowotnymi. Od jakiegoś czasu gram z zerwanymi więzadłami i poturbowaną kością w kciuku, a przecież łączę futsal z trawą i beach soccerem. Przez to czuję się wypalona i mam świadomość, że powinnam trochę w życiu zwolnić – dodała pochodząca z Lubonia zawodniczka.

– Piłka kobieca jest w Polsce sportem niszowym, a co dopiero futsal kobiet. Jestem trzykrotną mistrzynią Polski w futsalu, a utrzymuje się z gry i trenerki w Junie-Trans Stare Oborzyska, klubie prowincjonalnym, ale z taką bazą i organizacją, której może mu pozazdrościć wiele klubów z elity. W Poznaniu duże pieniądze idą na męskiego Lecha i Wartę. Cała reszta, w tym AZS UAM, jest na drugim planie. W Poznaniu gram tylko hobbystycznie, a nie dla pieniędzy. Oczywiście nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, że to drużyna bez perspektyw. Tak nie jest! Prawda jest jednak taka, że uczelnia ma więcej do zaoferowania maturzystce niż komuś, kto już jest magistrem czy po prostu ma swoje lata – zauważyła była reprezentantka Polski.

Zapytaliśmy ją też o to, jakie perspektywy ma przed sobą futsal kobiet w naszym kraju i w Poznaniu. – To trudne pytanie, ciężko powiedzieć, jakie są perspektywy dla kobiecego futsalu. W kadrze mnie już dawno nie było, a w rywalizacji klubowej na plan pierwszy wysuwają się takie ekipy jak Rekord Bielsko-Biała czy Słomniczanka, gdzie zawodniczki mogą się uważać za półprofesjonalistki. My już nie jesteśmy w forpoczcie rozwoju i trzeba się z tym po prostu pogodzić – zakończyła Dewicka.