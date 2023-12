66. Plebiscyt: Katarzyna Paszczyk, rugbystka Black Roses Posnania o nadziei na Paryż i najważniejszym turnieju w Monako

– Praktycznie w kadrze gramy w niezmienionym składzie już od 6-7 lat. Czy to dobrze, czy źle? Na pewno pomaga w zgraniu, a w codziennych relacjach też za bardzo nie przeszkadza, bo poza wyjazdami na turnieje nie musimy być przecież non stop ze sobą – tłumaczyła zawodniczka, która w młodości uprawiała siatkówkę w Olimpii Jawor.

Najpierw srebrną medalistkę Igrzysk Europejskich zapytaliśmy o oceną sezonu ligowego z poznańskimi „Czarnymi Różami”. – Po spadku z ekstraligi mamy mocno odmłodzony zespół i zajmujemy w turniejach I ligi 2-3 miejsce. Myślę, że wiosną będziemy już dostawać się do elity, bo dziewczyny robią postępy i widać, że chcą się doskonalić. To nie jest dla mnie problem, że nie gram w lidze z najlepszymi w Polsce. Jestem już tak doświadczoną zawodniczką, że potrafię się odnaleźć w każdych okolicznościach – przyznała 31-latka.

Pół roku temu wspólnie z koleżankami świętowała zdobycie srebrnego medalu Igrzysk Europejskich w Krakowie. Była też o krok od złota i awansu do paryskich igrzysk, ale na przeszkodzie w stolicy Małopolski naszej kadrze stanął wówczas zespół Wielkiej Brytanii. W tym roku znów w Krakowie w maju zostanie rozegrany z udziałem Polek turniej World Series.

– Kraków mocno postawił na rozwój rugby, co widać też po wynikach męskiej Juvenii. Stąd może takie wrażenie, że to miasto stało się drugim domem kadry. Jeśli chodzi o mecze reprezentacji, to z pewnością tak – przyznała liderka Black Roses Posnania.

Droga do Paryża nie będzie usłana różami i będzie wiodła właśnie przez turnieje World Series, a przede wszystkim przez turniej eliminacyjny w Monako. – W styczniu pojedziemy do Dubaju, w marcu do Urugwaju, a w maju będziemy miały ostatni sprawdzian formy w Krakowie. W walce o Paryż pozostało 12 drużyn, w tym Chiny, Czechy i Kenia, które uznawane są za nasze najgroźniejsze rywalki. Chinki ocierają się o World Series, Czeszki były trzecie na Igrzyskach Europejskich, a Kenijki są mocne fizycznie. Musimy się więc mieć na baczności – zakończyła Katarzyna Paszczyk.