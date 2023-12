66. Plebiscyt: Krzysztof Piasek, wiceprezes Rady Głównej i LZS Wielkopolska o punktowych rekordach i atutach programu "Klub"

– Od rozwiązywania problemów politycznych są politycy, a sportowcy są elementem antywojennym i destrukcyjnym wobec dyktatury Putina czy Łukaszenki. Nie jestem oczywiście za tym, żeby dopuścić Rosjan i Białorusinów do rywalizacji olimpijskiej bez ograniczeń. Jeśli są podejrzenia, co do dopingu czy militarnych powiązań zawodników z konfliktem na Ukrainie, to trzeba postawić stanowcze weto dla ich udziału w igrzyskach. Z drugiej strony nie możemy izolować sportowców z tych krajów w nieskończoność, bo jest to droga donikąd – przyznał Krzysztof Piasek.

Zapytaliśmy go też o prognozy przed występem Biało-Czerwonych w stolicy Francji.

– My Wielkopolanie bardzo trzeźwo i racjonalnie patrzymy na możliwości naszych sportowców. Jak będziemy mieli więcej pieniędzy na szkolenie, to będziemy mieli więcej mistrzów i medalowych pozycji na igrzyskach. Trzeba dofinansowywać trenerów i młodych zawodników, bo to oni są przyszłością narodu i mogą nam zagwarantować światowe sukcesy. Inna sprawa, że to się nie dzieje z dnia na dzień. To jest proces wieloletni, dlatego przełomu w dorobku medalowym bardziej spodziewam się za 5 czy 9 lat niż już teraz w Paryżu – dodał wiceprezes LZS Wielkopolska.

Opowiedział nam on też o kondycji Ludowych Zespołów Sportowych i klubów funkcjonujących pod ich szyldem, które po latach zapaści znów odzyskują dawny blask. – Najlepszym dowodem na to, że tak się dzieje jest punktacja w systemie rywalizacji w sporcie dzieci i młodzieży. Kluby LZS w tym roku zdobyły rekordową liczbę 40 500 punktów. To świadczy o tym, że nasze kluby dobrze pracują i praktycznie bez szwanku wyszły z pandemii. Myślę, że w kolejnych latach powinno być jeszcze lepiej, bo kluby wzmocnią się finansowo i organizacyjnie – dodał Piasek.