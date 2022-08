79-latka straciła prawie 30 tysjęcy złotych. Sama przekazała pieniądze oszustce przebranej za policjantkę

Oszuści nie ustają w poszukiwaniu swoich ofiar. Wymyślają coraz to nowsze metody działania, chcąc wyłudzić od nas pieniądze. Policja apeluje: każdy kto dzwoni i prosi o pieniądze lub dostęp do naszego konta bankowego to oszust! Jedną z ostatnich ofiar takiego przestępstwa padła 79-letnia mieszkanka Konina.

archiwum naszemiasto.pl/materiał ilustracyjny