Policjanci z Poznania rozbili grupę przestępczą. Oszuści podszyli się pod pracowników banku i ukradli 130 tys. zł

Następnie oszuści mieli wypłacać te pieniądze w różnych częściach Polski. Próba jednej z tych transakcji miała miejsce w Poznaniu. Policjanci szybko ustalili osobę, która próbowała wypłacić gotówkę. Zatrzymano ją 6 lutego na terenie Poznania. Kolejne zatrzymania to 9 lutego również w Poznaniu i 13 lutego w Gdańsku i 1 osoba we Wrocławiu. Łącznie zostało zatrzymanych 7 osób. 3 osoby zostały objęte policyjnym dozorem, wobec 4 sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.