8 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Guza Mózgu. Oto znane osoby, u których zdiagnozowano tę chorobę

8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Guza Mózgu. Szacuje się, że nowotwory mózgu u dorosłych stanowią ok. 2 proc. zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce. Średnia liczba zachorowań wynosi około 3000 rocznie. Nowotwór nie wybiera i może dotknąć każdego, bez względu na status społeczny. W przestrzeni publicznej często pojawiają się doniesienia o zachorowaniach wśród celebrytów. Wielu z nich musiało mierzyć się z guzami mózgu. Niestety, nie wszyscy tę walkę wygrali. Sprawdź w galerii, u których znanych osób zdiagnozowano ten nowotwór.

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, potocznie nazywane guzami mózgu, można podzielić na dwa typy: pierwotne i wtórne.

Do pierwszej z nich zalicza się glejaki i oponiaki. To nowotwory, które rozprzestrzeniają się lokalnie, tym samym nie dając przerzutów do innych odległych narządów.

Druga grupa, czyli guzy wtórne, to nowotwory, które są następstwem przerzutów z innych obarczonych nowotworami narządów.

Prawie 3 tysiące zachorowań rocznie na nowotwory mózgu

Według Krajowego Rejestru Nowotworów co roku diagnozuje się około 2 800 nowych złośliwych przypadków guza, a około 2 300 chorych umiera. Prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta wraz z wiekiem i najczęściej dotyka pacjentów między 50 a 64 rokiem życia. Mimo to ponad 15 proc. chorych to osoby poniżej 19 roku życia.

Najpowszechniejszymi odmianami nowotworu u osób dorosłych są:

oponiaki (25 proc.),

gruczolaki przysadki (25 proc.),

glejaki wielopostaciowe (15 proc.),

obwodowe nerwiaki osłonkowe (8 proc.),

glejaki o niskim stopniu złośliwości (5 proc.).

Dzieci zaś najczęściej zapadają na glejaka o niskim stopniu złośliwości (33 proc.), rdzeniaka (16 proc.), glejaka złośliwego (14 proc.) i wyściółczaka (10 proc.).

Guz mózgu - objawy

Guzy mózgu mogą dawać różne objawy. Wiele zależy przede wszystkim od miejsca, w którym znajduje się nowotwór. Najczęściej jednak są one powiązane z tym, za co odpowiada dany obszar w mózgu. Do najczęstszych symptomów należą m.in. przewlekły ból głowy, zaburzenia ruchowe, zmiana osobowości, problemy z pamięcią i koncentracją, afazja, zmiana odczuwania bodźców zmysłowych, zaburzenia mowy i widzenia.

Światowy Dzień Guza Mózgu

Od 24 lat co roku 8 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Guza Mózgu. Zainicjowany został on przez Niemieckie Stowarzyszenie Guza Mózgu (Deutsche Hirntumorhilfe) w celu uświadomienia ludziom na całym świecie z czym zmagają się chorzy oraz jak można im pomóc w procesie leczenia.

Zobacz w galerii, u których znanych osób zdiagnozowano guza mózgu:

