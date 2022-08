Akcja plakatowa i uzdrawianie rawickiego Niedźwiadka w SpecHouse PSŻ Poznań. Gorączka przed żużlowymi derbami na Golęcinie sięga zenitu Radosław Patroniak

Działacze SpecHouse PSŻ i sympatycy poznańskiego klubu liczą na rekordową frekwencję w tym sezonie podczas niedzielnego meczu Skorpionów z rawickimi Niedźwiadkami Adam Jastrzebowski Zobacz galerię (13 zdjęć)

W niedzielę o godz. 17 zawyją motory na Golęcinie. Dla fanów czarnego sportu nie będzie to niespodzianka, bo już od kilku dni kibice SpecHouse PSŻ Poznań i Metaliki Recykling Kolejarza odliczają godziny do drugiego derbowego starcia. Jego stawką będzie awans do finału play-off II ligi. Pierwszy mecz poznańskie Skorpiony wygrały 49:41 i robią wszystko, by jak najwięcej osób zagrzewało je do walki w niedzielnym starciu (początek o godz. 17).