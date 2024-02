Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb w środę, 21 lutego około godziny 8.30.

Jak mówi oficer dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej, na planu firmy Samsung we Wronkach doszło do rozszczelnienia zbiornika DPPL (duży pojemniki do przewozu luzem).

- Na miejsce jedzie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Poznania

- mówi oficer dyżurny.

Obecnie nie wiadomo, jaka substancja była w zbiorniku.

- Zbiornik stał na placu firmy. W pobliżu raczej nikogo nie było

- dodaje.

