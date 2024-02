- Noc minęła nam spokojnie. Odnotowaliśmy jedynie trzy próby ominięcia blokady, ale perswazja słowna wystarczyła, by kierujący się wycofali i skorzystali z objazdów. O 9:00 wracamy do domów. Dziś nasi koordynatorzy podejmą decyzję, co robimy dalej