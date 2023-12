Ambasador USA Mark Brzeziński na UAM w Poznaniu. "Pozytywna zmiana jest możliwa"

Ambasador USA Mark Brzeziński w Poznaniu. "Pozytywna zmiana jest możliwa"

Gościa przywitała rektor UAM Bogumiła Kaniewska. Następnie Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce wygłosił wykład dla studentów i studentek Wydziału Anglistyki i Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wystąpienie zatytułowane "The United States and Poland: Today and Tomorrow" odbyło się w wypełnionej po brzegi słuchaczami auli Lubrańskiego.