Andrzejki w Poznaniu. Imprezy klubowe, spotkania dla seniorów i atrakcje dla najmłodszych

Andrzejki obchodzi się w Polsce od prawie 500 lat. Święto nieodłącznie kojarzy się wszystkim z wróżbami, do których niegdyś podchodzono niezwykle poważnie. Wierzono m.in., że można przepowiedzieć los przyszłej mężatki. Dotychczas popularne jest wróżenie z wosku czy kuli. Czy wróżby się spełniają czy nie - na pewno dla wielu są niezbędnym elementem obchodów Andrzejków.

Oprócz tego jednak wiele osób wybiera bardziej imprezowy sposób świętowania. Obecnie Andrzejki są okazją do hucznych imprez, dlatego wiele klubów wychodzi do Poznaniaków z taką propozycją. Spragnieni wydarzeń tanecznych mogą udać się do lokalnych klubów - HAH lub Czekolada.