Awaria na stacjach benzynowych w Wielkopolsce. Kierowcy mają problem z tankowaniem. Koncern odpowiada

Media od kilku dni podają informacje o awariach dystrybutorów czy zamkniętych stacjach benzynowych. Dotyczy to sieci Orlen. Problem z tankowaniem dotyczy stacji w różnych częściach kraju. Kartki z informacją pojawiły się również na stacjach w regionie gostyńskim.

Z czego wynika problem?

- W przypadku chwilowego braku jakiegokolwiek produktu, jest on niezwłocznie uzupełniany - napisano.

Do problemów w zatankowaniu paliw na stacjach w całej Polsce odniósł się Orlen w mediach społecznościowych. Spółka powiadomiła:

- Jest to wyłącznie kwestia czasu potrzebnego, aby dostarczyć paliwo do punktu sprzedaży. Dlatego wzmocniliśmy siły logistyczne i dostawy paliw realizowane są na bieżąco" - piszą w Internecie przedstawiciele koncernu.

Apel do kierowców

We wtorek po południu Orlen zamieścił w mediach społecznościowych nagranie dotyczące dostaw paliw na stacje należące do koncernu.

- Dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń

- zapewniał Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie.

Kasprzyk w nagraniu zwrócił się jednocześnie z apelem do kierowców o niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stacje na co dzień.