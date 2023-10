ZTM zaproponował zmiany dotyczące linii tramwajowych w Poznaniu. Mieszkańcy nie są zadowoleni i stworzyli petycję

Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował nowe zmiany na większości linii tramwajowych. Mieszkańcy nie są zadowoleni z proponowanych zmian i stworzyli petycję.

ZTM zaproponował nowy, stały układ linii tramwajowych. Zmiany mają dotyczyć wielu linii tramwajowych - 3, 13, 15, 16, 5, 8, 17, 9, 11 i 19. Według naszych czytelników najbardziej niekorzystna jest dla nich zmiana trasy linii 15 - ma ona całkowicie odciąć Piątkowo oraz Winogrady od Grunwaldu.

ZTM proponuje zmiany

Linia numer 3, która kursuje z Naramowic przez Winogrady i centrum na Grunwald - pozostanie na tej trasie. Pierwotnie miał być na innej, jednak to połącznie się sprawdziło. "Trzynastka" natomiast wróci na swoją stałą trasę - ze Starołęki PKM przez most Św. Rocha i centrum na Junikowo. Tramwaj będzie miał nieznacznie skorygowaną trasę w centrum – w obydwu kierunkach pojedzie przez Fredry i most Teatralny.

Linia numer 15 ma zmienić swoją trasę z uwagi na to, że Grunwald będzie obsługiwany 4 liniami (1, 6, 13 do Junikowa i 3 do Budziszyńskiej), które według ZTM - w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu pasażerskiemu. Tramwaj linii numer 15 zostanie skierowany z Osiedla Sobieskiego trasą PST, przez Kaponierę i zrewitalizowane centrum (Święty Marcin i Aleje Marcinkowskiego), a następnie pojedzie Kórnicką i Górnym Tarasem Rataj do pętli Unii Lubelskiej. "Szesnastka" będzie jeździć z Os. Sobieskiego na Franwo przez pl. Wolności i Gwarną.

Tramwaj linii 5, tak jak obecnie – zapewni dojazd z Górczyna przez Głogowską i Most Dworcowy do Poznania Głównego PKP. Dalej jednak pojedzie przez Towarową i korzystając z możliwości skrętu w prawo – przez Św. Marcin, Marcinkowskiego i Kórnicką. Następnie skręci w lewo i przez Rondo Śródka dotrze do pętli Zawady. Linia nr 8 natomiast wróci na swoją starą trasę - Z Mostu Teatralnego nie będzie skręcać na Roosevelta w kierunku Górczyna, lecz pojedzie prosto, ulicą Dąbrowskiego na Ogrody.

Zobacz też: Oto 15 najciekawszych koncertów w Poznaniu w październiku. Wystąpią gwiazdy! "Siedemnastka" pojedzie z pętli Górczyn PKM przez Głogowską i zapewni połączenie tej części Poznania z Dworcem Głównym PKP. Następnie będzie kursować przez Towarową i korzystając z możliwości skrętu w prawo – pojedzie przez Św. Marcin oraz Gwarną i Mielżyńskiego w kierunku Garbar. Dalej trasa będzie prowadziła jak dotychczas, przez Środkę, trasę kórnicką i Górny Taras Rataj aż do pętli Starołęka PKM.

Linia numer 9 ma wrócić na swoją stała trasę z Dębca PKM przez Wildę i centrum do pętli Piątkowska. Będzie jednak kursować co 20 minut, z uwagi na utrzymanie obecnej, wysokiej częstotliwości kursowania tramwajów linii nr 11 (co 10 minut). Aby jednak utrzymać w wysokim standardzie komunikację pomiędzy Dębcem i Wildą a centrum, a także w celu zapewnienia drugiej linii na pętli Połabska, uruchomiona zostanie nowa linia nr 19. Tramwaj nr 19 będzie kursował na trasie Połabska – Dębiec PKM wyłącznie w godzinach szczytu, z częstotliwością co 20 minut. Wszystkie zmiany dostępne są na stronie ZTM.

Petycja mieszkańców

Mieszkańcy Piątkowa oraz Wingrad stworzyli petycję. - Bezpośrednie połączenie tramwajowe Piątkowa oraz Winograd z Grunwaldem jest potrzebne tysiącom mieszkańców tych dzielnic. Codziennie jeździmy linią 15 do pracy oraz szkół. Dotychczasowa trasa dla wielu, zwłaszcza starszych osób, jest wygodnym połączeniem z cmentarzem Junikowskim. Nadto wielu z nas jest też kibicami, którzy 15-stką “od zawsze” dojeżdżają na Stadion Miejski

- piszą. - Obecnie dwie linie z pętli Sobieskiego skierowane są w kierunku Rataj: 12 i 16. Propozycja skierowania na w tym kierunku trzeciej linii, 15-stki kosztem odcięcia nas od bezpośredniego połączenia tramwajowego z Grunwaldem w naszym odczuciu jest nieracjonalne

- dodają zbulwersowani mieszkańcy. Na chwilę obecną petycję podpisało 70 osób. Link do petycji: Sprzeciw wobec propozycji zmiany trasy tramwaju linii 15

Aktualizacja: Już blisko tysiąc podpisów

W poniedziałek, 2 października pod petycją znajduje się już ponad 960 podpisów. Wielu mieszkańców zabrało również głos pod postem na Facebooku Zarządu Osiedla Piątkowo. - Zmiana trasy 15 to chory pomysł! To jedyny tramwaj bezpośredni w stronę stadionu. 191 i 193 mają nieporównywalnie dłuższy czas przejazdu i na pewno nie będą wystarczające do zastąpienia 15

- zauważa Jagoda.

Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected]

Turystyczna Wielkopolska - Szreniawa: