Aż 96 nielegalnych składowisk w Wielkopolsce! “Trzeba z tym raz na zawsze skończyć” - mówi ministra klimatu i środowiska

Ministra klimatu i środowiska zapowiedziała powołanie zespołu mającego za zadanie rozwiązanie problemu nielegalnych składowisk odpadów “raz na zawsze”.

- Po powrocie do ministerstwa, poproszę o powołanie zespołu, który zajmie się rozwiązaniem tego problemu. Oczywiście powinien po pierwsze ustalić on rozdział kompetencji, tak by już nigdy w przyszłości żadna służba bądź organ nie miał wątpliwości, za co w tym procesie odpowiada