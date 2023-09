Aż strach tam wejść! Stary młyn w centrum Poznania popada w ruinę. Jaka będzie jego przyszłość? Zobacz zdjęcia!

Kolejnym właścicielem zespołu młyna Parowego "Hermanka" była spółka Hermanka Business Centre z siedzibą w Poznaniu. Miasto informowało, że ze względu na zły stan obiektu w 2018 r. została przeprowadzona kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad nimi. Spółka nie zastosowała się jednak do części pokontrolnych zaleceń, w wyniku czego Miejski Konserwator Zabytków nałożył na nią karę finansową w wysokości 25 tys. zł. Losy budowli i plany jej zagospodarowania komplikuje fakt, że kara nie została spłacona, bo spółka odwołała się od tej decyzji Konserwatora. Jak udało nam się ustalić, odwołanie to do tej pory nie zostało rozpatrzone.

Mimo tych perturbacji, w 2022 roku młyn ponownie zmienił właściciela. 14 kwietnia miała miejsce licytacja komornicza, podczas której został on sprzedany prywatnej osobie za ponad 2,5 miliona złotych. Przynajmniej do połowy grudnia, nowy inwestor nie przedstawił swojego planu renowacji i zagospodarowania tego terenu. Wiadomo jednak, że zlecił prace geodezyjne, które mają wyznaczyć granice nieruchomości i pomóc w ich ogrodzeniu, żeby nie wchodziły tam osoby nieuprawnione.

Do tej pory młyn "Hermanka" zmieniał właścicieli już kilkakrotnie, ale bez rezultatu. Od lat przechodzi z rąk do rąk, przedstawiane są kolejne koncepcje inwestycji. Nie dochodzą one jednak do skutku. A obiekt - mimo dużego potencjału i możliwości zagospodarowania - popada w coraz większą ruinę.