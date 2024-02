Baron polskiego futbolu w Poznaniu! Napisał książkę i nagrał... płytę. Teraz podzieli się z kibicami swoimi historiami Bartosz Kijeski

Kazimierz Greń we wtorek spotka się w Poznaniu z fanami polskiego futbolu Wojciech Barczynski

Był członkiem elity polskiego futbolu w PZPN oraz Podkarpackim ZPN. Teraz przez wielu traktowany jak persona non grata. Pomimo to, nie traci pasji do futbolu i stara się zarażać nią innych. Kazimierz Greń w najbliższy wtorek przyjedzie do Poznania, aby wziąć udział w niecodziennym spotkaniu autorskim, w którym to podzieli się z kibicami swoimi barwnymi historiami.