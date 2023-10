Baśń Andersena na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Artyści przeniosą widzów w mroźny świat "Królowej Śniegu"

Pierwsza premiera Teatru Wielkiego w tym sezonie artystycznym odbędzie się w piątek 27 października o godz. 19. Tym razem artyści przeniosą widzów w mroźny świat baśni "Królowa Śniegu"...

- Ostry fragment stłuczonego zwierciadła, który subtelnie mieni się w słońcu, odbiera blask oczu Kajowi. Niepozorna szklana drobinka zamienia chłopca w bezduszną i pełną złości osobę. Jedyne co go zachwyca to Królowa Śniegu – piękna, zimna, niedostępna – tak inna od wszystkich, których znał do tej pory. Jak uratować Kaja? Czy jego przyjaciółka, urocza i dobra Gerda, znajdzie w sobie dość odwagi, by dotrzeć do lodowego królestwa i uwolnić chłopca? Jaką drogę należy pokonać, by poznać siebie?