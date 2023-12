Będzie cieplej w podstawówkach w Poznaniu. Właśnie zakończono prace

Koniec remontów w podstawówkach w Poznaniu

Prace zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 19 na osiedlu Oświecenia, Szkole Podstawowej nr 77 przy ul. Dmowskiego oraz Szkole Podstawowej nr 89 przy ul. Sochaczewskiej.

- Budynki wszystkich trzech szkół zostały docieplone, a system ogrzewania jest sprawniejszy i wydajniejszy. Z kolei oświetlenie zostało wymienione na nowe w technologii LED. W efekcie placówki mogą zmniejszyć zużycie mediów

- mówi Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Co dokładnie wykonano? W przypadku szkoły na osiedlu Oświecenia działania obejmowały docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, ale też zabezpieczenie ścian piwnic przed wilgocią. Co więcej, została wymieniona część okien i drzwi, by łatwiej było utrzymać ciepło w środku. Dach zyskał nowe odwodnienie.