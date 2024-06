Bez biletu jechałeś autostradą A2 lub A4, gdy szlabany były podniesione? Spodziewaj się wysokiej kary finansowej!

Wszedł system e-TOLL

Przypomnijmy, likwidacja bramek, która miała miejsce 1 grudnia 2021 r. na państwowych odcinkach autostrad A2 ( Konin – Stryków ) oraz A4 ( Wrocław – Sośnica ) dla pojazdów lekkich, wynikała z dostosowania poboru opłat do zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

500 złotych kary

Kto w tamtym czasie korzystał z autostrady bez zakupu biletu w wersji elektronicznej (lub papierowej w wybranych punktach partnerskich), płaci i to sporo. W myśl bowiem art. 37a ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, „ Za niewniesienie opłaty za przejazd autostradą , o której mowa w art. 37a ust. 7, w tym za kontynuację przejazdu autostradą lub jej odcinkiem po upływie daty i godziny końca okresu ważności wskazanych na bilecie autostradowym, od wnoszącego opłatę pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 500 zł ”.

Ponad 100 tys. kierujących nie zakupiło biletu

– Do 25 kwietnia 2024 r. do dyrektora IAS Łódź Ministerstwo Finansów przekazało 109.510 informacji o naruszeniu obowiązku wniesienia opłaty za przejazd na odcinku autostrady A2 Konin-Stryków – poinformował nas resort finansów.

Słowo „informacja” jest w tym przypadku w zasadzie synonimem wyrażenia „wezwanie do zapłaty”. Jeśli wspomnianą ilość „informacji” przemnożymy przez wspomnianą w ustawie kwotę 500 złotych, otrzymamy astronomiczną kwotę 54.755.000 złotych. Czyli grubo ponad 50 milionów . Tyle dodatkowo – wg stanu na 25 kwietnia tego roku – „zarobił” fiskus na korzystających z autostrady. Dodatkowo, albowiem gdyby we wspomnianym okresie szlabany były opuszczone, kierujący osobówkami zapłaciliby za przejazd między Koninem a Strykowem nie grubo ponad 50 mln a łącznie niewiele ponad 1 milion (licząc 9,90 zł za przejazd) .

Proces weryfikacji trwa

Co więcej, skala zjawiska może być jeszcze większa i na pewno jest. Ministerstwo Finansów nie napisało nam przecież, że liczba 109.510 „informacji” jest finalną. To bliżej nieokreślony procentowo stan na 25 kwietnia tego roku. Nie wiemy więc, na jakim etapie jest resort finansów jeśli chodzi o identyfikację właścicieli pojazdów kursujących między Koninem a Strykowem od grudnia 2021 do czerwca 2023. I mowa tylko o odcinku autostrady A2 Konin – Stryków.