Rodzinnym ogrodom działkowym w okręgu poznańskim wciąż grozi likwidacja? "Zagrożenie jest realne"

Wspomniane dwie strefy, to „zieleń i rekreacji” oraz „budownictwo jednorodzinne”. Gwoli ścisłości, w finalnej treści rozporządzenia pojawiła się jeszcze trzecia strefa „budownictwo mieszkaniowe wysokie”, jednak i tak nie uspokoiło to środowiska działkowców, gdyż finalny projekt ograniczył funkcjonowanie ogrodów działkowych do trzech z trzynastu pierwotnych stref. Gminy zaś zobligowane zostały, by do końca 2025 roku uchwalić tzw. plany ogólne, które tak naprawdę określą, co i gdzie wolno budować.