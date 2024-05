Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 24.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Dobrzyca ulice Antoniego Żmudzińskiego 3, 4, 1451, dz. nr-1453, Idziego Biernackiego od 1 do 9, 11, 12, 1462, Ludwika Mierosławskiego od 2 do 12, 1467. 24.05 od godz. 12:45 do 14:00

Głuszyna 6, 871, 872, 873, 874, 875, 876, Tułazy 7.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00

Przytocznica 33A, 33C, od 34 do 36, od 38 do 40, od 42 do 46, 46a, 30155, 66/1.

24.05 od godz. 9:00 do 11:00

Marszałki 14a, 15, 15A, 15c, 15D, 16, 22225.

24.05 od godz. 8:30 do 12:30

Bukownica od 4 do 13, 13A, od 14 do 16, od 18 do 33, od 100 do 102, od 111 do 114, 116, 116A, 22415, 294/4, 330/2, 378.

24.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat ostrowski

Ociąż ulica Torowa 16.

24.05 od godz. 9:00 do 14:00

Zacharzew ulica Rodzinna 8H.

24.05 od godz. 10:00 do 12:00

Łąkociny ulice Dębowa od 1 do 3, 6, 10, Dojazdowa 1, Krotoszyńska od 2 do 12, 16, od 20 do 22, 25, od 27 do 29, 34, 36, 38, Kwiatowa 1, 5, 7, Leśna 1, Łanowa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 34, 22064, 353/1, Ostrowska 2, Sportowa 2, 6, 8, 439/7, Żniwna 2B, 6.

24.05 od godz. 9:00 do 13:00