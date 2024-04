Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 29.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.04 12:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Bylice 8, 12, 26, 27, 27A, 29, 30, od 32 do 36, od 38 do 43, 43A, 44, od 46 do 54, 56, 70063, 120 przy posesji 50, Bylice-Kolonia 1, 2, od 4 do 7, 9, 10, 10A, 10B, 11, 11 A, 13, 14, 14a, od 16 do 30, 30 A, od 31 do 34, 34B, od 35 do 39, 41, 70064, Grzegorzew ulica Góry 1, 4. 29.04 od godz. 11:00 do 15:00

Ponętów Dolny od 98 do 100, 102, od 104 do 107, 107A, od 108 do 114, 129, 70057. 29.04 od godz. 9:00 do 13:00

Lipie Góry 4, od 8 do 10, 11. 29.04 od godz. 11:00 do 15:00

Osiek Wielki ulica Leśne 94A, 123, 130 87, od 94 do 96, od 98 do 101, od 103 do 106, od 121 do 123, 123A, 124, 125, 125 A, 126, 127, 129A, 131, 71068, 320/4, 321/2, 334/5, 334/9. 29.04 od godz. 12:00 do 15:30

Śliwniki ulice Jagodowa 3, Niemojowskich 3a, 6, Spacerowa 1, 5, 5A, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 45 c, 45/A, 374/6, Wiśniowa 3, 4, 6, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 239/1, 375/15, 375/16, 375/19, 379/8. 29.04 od godz. 10:00 do 15:00

Potażniki 16, 16A, 17, Teresina 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, od 6 do 8, 10, 11, L-386, 0024-50/6 (GPO), 0024-8/2 (GPO), 0024-8/3 (GPO), 118/1, 51/4, 51/5 (GPO), 8/1 (GPO). 29.04 od godz. 11:00 do 15:00

Bierzmo od 4 do 8, 14/3. 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Cienin Kościelny od 1 do 3, 3A, 4, 5C, od 10 do 14, 14A, 15, 17, 17A, 17B, 18, 21, 23, 24, 24A, od 25 do 27, 27A, od 28 do 34, 34A, 35, 37, 37A, od 38 do 41, 43, 43 A, od 45 do 48, 49A, 56, 73, 73A, od 74 do 77, od 80 do 82, 82A, 83, 84, 86, 88, 89, 89a, 89B, 90, od 93 do 95, od 101 do 103, 105, 106, W-12, 105/3, 144/8 (GPO), 88, 93/1, DZ. NR 222, DZ. NR 223. 29.04 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Lwówek, miejscowość Lwówek, ul. Pniewska od nr 2 do nr 44 parzyste, od nr 7 do nr 33 nieparzyste, ul. Grobla 1, 2, 2a, 3, ul. Kościelna 1, 2, 3, 4, ul. Świętojańska 1, ul. Ratuszowa 7, 9, ul. Średnia 1, 2, ul. Szkolna 1, 2, 3, 4, ul. Magazynowa 7, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, zabytkowy budynek dawnej szkoły, budynek dawnej szkoły, kwiaciarnia "Lobelia", wspólnota mieszkaniowa Lwówek ul. Pniewska 44, STAND-MOT Stefan Ł. Andrzej M. S.C., Sklep zoologiczno wędkarski "ZOOJA" Ewa W., P.P.H. "STOLMEB" Wiesław Ł., Firma Handlowa Przemysław W., sklep wielobranżowy "LOBELIA", sklep Chemiczno-przemysłowy Adam M., Odzież używana Elżbieta P., Gminna spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lwówku, P.H.U "BIGBIT" Leszek K., Handel-Usługi Marcelna Marcelina S., sklep wielobranżowy "METAL-ISTAL" Danuta C., AGD RTV Jolanta P. Tomasz P Sp. J., Hurt Detal "B.B." Marta B., działki nr 143, 145, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Wiekowo 87, od 866 do 868, 871, 891, 893, 896. 29.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 37, 38L, 38M, ul. Cisowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Jodłowa cała, harcówka, strefa P-19 PGNiG, Business ALFA Sp. z o.o., działki od nr 7/3 do nr 7/43, 17/14, 17/19, 17/20, 17/25, 17/29, 17/30, 17/34, 17/35, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk od nr 5 do nr 8, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 17, od nr 38 do nr 46, działka nr 20/10, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Jastrzębsko Stare 1, 29.04 od godz. 8:00 do 16:00

Śmigiel ul. 11 Stycznia 1919 roku nr 1, 2 ,2A; ul. Łepkowicza nr 2, 4, 8; ul. Młyńska nr 8, 23, 25, działki nr 255, 268/3; ul. Morownicka nr 2 do 16, nr 18, 20 do 24A parzyste; ul. Południowa nr 15, 17, 19, 19ABCDE, nr 25 do 29 nieparzyste, nr 30B do 42 parzyste, AUTO DETAIL LIMITED, Ogrodnictwo Malcherek-Felerska, działka nr 1602/7; ul. Staszica nr 4, DINO; ul. Winnicka nr 1, nr 6 do 15; ul. Wodna nr 15, nr 18A do 26 parzyste, paczkomat (działka nr 1707); ul. Polna, Rolna, Stawowa - całe ulice; gm. Śmigiel: Nietążkowo ul. Południowa nr 1. 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat kępiński

Miejscowość: Łąkie 45, 46, 46A, 55, 56, działka nr 444.

29.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat poznański

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M.,

29.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat gostyński

Gostyń ul. Konopnickiej nr 9 do 18A oraz 21 do 32, działka nr 3527/1.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00