Bezpłatne badania dla młodych kobiet w galerii Posnania. Zrobią USG piersi bez skierowania i wcześniejszej rejestracji

– W codziennym pośpiechu często zapominamy o tym, co najważniejsze albo odkładamy to na wieczne później. Tymczasem rak piersi w początkowym okresie przebiega bezobjawowo, a jednocześnie największe szanse na wyleczenie daje jego wykrycie we wczesnym stadium rozwoju. Dlatego nie ma na co czekać i warto skorzystać z badania w ramach „Biustowniczek”, by przekonać się, że faktycznie jesteśmy zdrowe lub odpowiednio wcześniej zareagować w przypadku wykrycia zmiany.