„Blaszane i hałasujące 24h”. Dalszy bój o paczkomat. ZKZL potwierdza, że postawi go na działce obok

Urządzenie, po wielomiesięcznych bojach z Urzędem Miasta, ZKLZ-em i InPostem, zostało usunięte. Jednak nie ze względu na uciążliwość dla mieszkańców. Okazało się, że stało ono na przyłączu gazowym, co zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców.

Agnieszka Marciniak wraz z matką Marią i bratem Marcinem mieszkają na ulicy Łagodnej w Poznaniu. Rodzina przez półtora roku walczyła o usunięcie paczkomatu, który do tej pory stał przy Łagodnej 4. Głównym problemem był hałas i trzaskające drzwiczki urządzenia, które stały się zmorą mieszkańców Umultowa. Z racji tego, że paczkomat działał 24 godziny na dobę, trzaski przeszkadzały im również nocą.

Państwo Marciniakowie wskazują, że nie są jedyni – pod listą poparcia podpisało się łącznie 14 osób. ZKZL tego nie potwierdza. Jedyny dokument, który otrzymali to taki z sześcioma podpisami. Ten z 14 jednak istnieje - pokazała go nam pani Agnieszka.

Paczkomat ponownie stanie, ale na działce obok

ZKZL rzeczywiście potwierdza, że podtrzymuje decyzje o umiejscowieniu paczkomatu w tym samym miejscu. Jednocześnie Łukasz Kubiak, koordynator ds. relacji społecznych, poinformował, że będzie on ustawiony inaczej – bokiem do ulicy i tyłem do okien Marciniaków. Urządzenie będzie również krótsze.

– Swoją decyzję motywujemy dużym zainteresowaniem mieszkańców tym paczkomatem. Poznaniacy chętnie korzystają z tego miejsca, co również potwierdziła pani Agnieszka. W tym przypadku kierujemy się dobrem ogółu

– mówi.

Spółka wykorzystuje przestrzeń działki, która do niej należy. Sąsiadujące budynki są zakwalifikowane do kategorii budynków o funkcji handlowo-usługowej m.in. przedszkole czy warsztat samochodowy znajdujący się po drugiej stronie ulicy.