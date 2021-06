Boże Ciało 2021: Procesje się odbędą. Znamy zasady, które będą obowiązywały księży i wiernych podczas procesji

Boże Ciało to jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Jest obchodzone na pamiątkę przemiany chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. O ważności tego święta świadczy fakt, że jest to uroczystość nakazana. Wierni mają obowiązek uczestnictwa tego dnia we mszy świętej. Nieobowiązkowa jest uroczysta procesja, która najczęściej przechodzi ulicami parafii. W tym roku procesje się odbędą. Jak ustaliliśmy, archidiecezja poznańska zachęca księży, by organizowali je z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – 1,5 metra odstępu między uczestnikami.

Szczepienia dla dzieci coraz bliżej