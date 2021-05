Branża fitness przygotowuje się do otwarcia. Ich straty wynoszą 3 mld. Sektor fitness szykuje pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa

Mimo to branża fitness przygotowuje ofertę. Personal Gym oferuje treningi personalne, zachęca klientów promocjami na karnety. Siłownia, jako jedna z niewielu w Polsce, organizuje także treningi personalne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną m.in. dla dzieci z autyzmem i zespołem downa. Organic Fitness oprócz tradycyjnych zajęć oferuje też ćwiczenia rehabilitacyjne wspomagające powrót do formy po koronawirusie.

Stary branży fitness to 3-4 mld zł

W 2019 r. branża fitness wniosła wkład 4,2 mld zł do PKB .W zeszłym roku jej straty wyniosły 3-4 mld, a otrzymana od państwa pomoc to ok. 1 mld. Odrobienie tej straty zajmie 5-7 lat. Choć siłownie próbowały jakoś przetrwać, działając dla osób posiadających licencję kadr sportowych, to była to działalność marginalna i dodatkowo jeszcze narażona na kary nakładane przez sanepid.