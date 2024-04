Uwaga! Polski lider branży IT będzie miał siedzibę w największym w Poznaniu i Wielkopolsce biurowcu

Miejsce pracy dla 150 pracowników grupy

– Nasz wybór padł na AND2, ponieważ szukaliśmy prestiżowego budynku, o słusznej wysokości. Szalenie istotna była dla nas kwestia lokalizacji. I to w kilku aspektach. Zależało nam na położeniu, do którego byłby łatwy dostęp z każdej części miasta i które zagwarantowałoby bliskość usług, bo to udogodnienia dla naszych pracowników. Centralne położenie biurowca AND2 świetnie wpisuje się w nasze oczekiwania. Ponadto urzekła nas także sama architektura budynku, jej nowoczesny charakter i inspirująca panorama na Poznań

Lider na rynku IT

Poznańska grupa cyber_Folks to potentat na polskim rynku IT. Firma jest dziś obecna na 180 rynkach, obsługuje 350 tys. klientów i generując rocznie przychód w wysokości 460 mln zł.

– Dziś na jego serwerach jest jedna trzecia polskich stron internetowych, a wycena na poziomie miliarda dolarów ma być tylko przystankiem

– tak o Jakubie Dwernickim, współtwórcy cyber_Folks i Vercomu, który zamierza zbudować globalny holding technologiczny pisał w styczniu tego roku forbes.pl.

I właśnie ta poznańska grupa rozwija się w dwóch wspomnianych kluczowych segmentach – cyber_Folks i Vercom.

– Pierwszy odpowiada za hosting i domeny, narzędzia e-commerce oraz wsparcie w prowadzeniu biznesu online, a drugi oferuje m.in. narzędzia do komunikacji mailowej czy SMS-owej

– objaśnia parkiet.com.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w całym 2023 roku przychody grupy cyber_Folks ze sprzedaży wzrosły o 22,4 proc. rdr osiągając 480 mln zł. W tym czasie skorygowana EBITDA wyniosła 141,3 mln zł, co daje wzrost o 36 proc. rdr, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej urosły o 41 proc. rdr – do kwoty 136,9 mln zł. Zysk netto wzrósł ponad 2-krotnie do poziomu 87,4 mln zł. O tyle samo wzrósł zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej osiągając 50,8 mln zł, a w samym IV kwartale wyniósł 21,4 mln zł, co oznacza wzrost o 142 proc. rdr.