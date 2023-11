Tak wygląda Poznań z dachu najwyższego drapacza chmur w mieście! Zobacz, jak powstaje wieżowiec Andersia Silver. Imponujące zdjęcia!

Andersia Silver w Poznaniu powstaje w rekordowym tempie

- Drogę na szczyt od poziomu zero do docelowej wysokości pokonaliśmy w rekordowym tempie zaledwie 12 miesięcy - zaznacza Piotr Kledzik z PORR S.A., generalnego wykonawcy inwestycji.

Byliśmy na dachu najwyższego budynku w Poznaniu

Zobacz najnowsze zdjęcia z budowy najwyższego budynku w Poznaniu:

Kiedy Andersia Silver w Poznaniu będzie gotowa?

