Sprawę skandalicznej, zdaniem rodziny, opieki nad Czesławem Szczepankiewiczem w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej w Poznaniu nagłośniła we wtorek na sesji rady miasta poznańska radna, Lidia Dudziak.

– Pan Czesław trafił na Mogileńska po to, by w miarę możliwości przywrócić go do lepszej kondycji, a otrzymał ból i poniżenie. Ośrodek bez nakazu Sanepidu zamknął się przed odwiedzinami najbliższych. Rodzina, córka i syn, wprost ubłagała, aby mogła spotkać się z tatą, ponieważ miał mieć zabieg wprowadzenia sondy pokarmowej w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej. Rodzina przeżyła szok widząc stan ojca. Najbardziej rzucały się w oczy mocno przewiązane ręce bandażem elastycznym, który był tak ściśnięty, że zatrzymał przepływ krwi i mógł doprowadzić do amputacji ręki – napisała Lidzia Dudziak w specjalnym oświadczeniu.