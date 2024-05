Caritas Poznań ma nowego wicedyrektora. Poprzedni odchodzi po 16 latach pracy

- Dzięki ich odważnym decyzjom i dbałości o współpracę z lokalnymi i regionalnymi urzędami i ośrodkami pomocy stworzyli strukturę, która obecnie wspiera ponad milion osób rocznie. Jan Montowski wykazał się wybitnymi umiejętnościami podczas kryzysu humanitarnego związanego z wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Zarządzał działaniami na rzecz uchodźców w Poznaniu, Wielkopolsce oraz wysyłając transporty humanitarne do objętych wojną miast Ukrainy - zauważa Maria Książkiewicz, rzeczniczka Caritas Poznań.

Wiosną 2024 roku wieloletni wicedyrektor Caritas zdecydował się na zmianę. Funkcję będzie pełnić do końca maja.

Caritas udziela pomocy humanitarnej mieszkańcom Strefy Gazy. Konflikt pomiędzy Izraelem a Palestyną zbiera drastyczne żniwa. Jedna z palestyńskich rodzin trafiła do Poznania i otrzymuje tu pomoc.

Obecnie stanowisko dyrektora Caritas Poznań obejmuje ksiądz Karol Maciejak, a zastępuje go Szymon Nowak. Dekretem księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity Poznańskiego od 1 czerwca 2024 roku stanowisko wicedyrektora obejmie wieloletni młody pracownik Caritas Archidiecezji Poznańskiej z dziesięcioletnim stażem, Dawid Szkudlarek. Do tej pory pełnił on funkcję kierownika administracyjnego, czuwając nad placówkami Caritas i koordynując duże przedsięwzięcia, takie jak Wigilia Caritas czy Festyn rodzinny.