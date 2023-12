Centurion wrócił do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. To jeden z najlepszych czołgów w historii! Grzegorz Okoński

Czołg Centurion Mk 5 powrócił po renowacji do Poznania Tomasz Ogrodniczuk, Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Brytyjski czołg Centurion Mk. 5 wrócił po renowacji do poznańskiego Muzeum Broni Pancernej. To gwiazdkowy prezent przed publiczną prezentacją zaplanowaną na 27 grudnia, jako elementu obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Czołg trafił do remontu w kwietniu ubiegłego roku, kilka dni po przywiezieniu z Warszawy. Teraz wygląda jakby dopiero co opuścił taśmę produkcyjną.