Ceny mieszkań w Poznaniu rosną w zawrotnym tempie. A będzie jeszcze drożej! "Zbliżamy się do osiągnięcia granicy akceptowalności cen"

I wreszcie rosnące ceny działek budowlanych. Te w stolicy Wielkopolski szybują w górę od lat. Gdy porównamy ceny z roku 2019 z ubiegłorocznymi, zauważymy aż 150-procentowy wzrost.

Ale to nie koniec. Jak donoszą też przedstawiciele branży developerskiej, w stolicy Wielkopolski rosną również koszty usług budowlanych, szczególnie w zakresie wykonania instalacji elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej.

- W Poznaniu obserwujemy coraz wyższe ceny usług budowlanych. Czasami jest drożej niż nawet w samej Warszawie. Wielokrotnie zastanawiałam się, z czego to wynika. Być może to kwestia bliskości naszej zachodniej granicy i możliwości to właśnie tuż za nią świadczenia usług budowlanych przez tutejszych usługodawców. Kolejnym problemem jest brak fachowców na lokalnym rynku. W takim mieście jak Poznań średni wiek instalatora oscyluje w granicach 50 lat. Młodzież nie garnie się do tych zawodów, choć popyt na usługi elektryczne czy wodno-kanalizacyjne jest naprawdę duży. Dziwię się naprawdę, że technika czy szkoły zawodowe nie są obecnie oblegane. Patrząc na aktualną sytuację na rynku pracy, moim zdaniem jak najbardziej być powinny