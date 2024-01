Nowa kamienica w centrum Poznania od czterech lat stoi pusta. Jest nadzieja na jej dokończenie

Sam zarządca deklaruje, że nie pobrał żadnego wynagrodzenia, dlatego tym bardziej zależy mu aby sprawę zakończyć możliwie jak najszybciej .

- Nie podoba mi się, że to tak dług trwa, bo to trwa dużo dłużej niż powinno. Za to mogę jedynie przeprosić, jednak to nie zależało ode mnie, po drodze mieliśmy też pandemię, lockdowny, paraliż sądów. To także przeciąga absurdalnie długo moją pracę, ale dzięki temu będziemy mieli jedno podejście do tematu. Spis, który złożę musi być tak dobry, jak to jest tylko możliwe, bo inaczej samo rozpatrywanie sprzeciwów zajmie kilka lat - deklaruje.