TVP Poznań ma nowego dyrektora. Wcześniej kierował portalem powiązanym z MTP. "Koniec groteskowego koszmaru"

Nowy dyrektor TVP Poznań poinformował nas, że pierwsze zajęcia z edukacji medialnej z grupą seniorów odbędą się już 2 lutego.

- Dowiedzą się jak odróżniać informację od manipulacji, czy newsy od przekazów zmierzających do wywarcia wpływu. Będą dawać ludziom kompetencje do tego, aby sami oceniali co jest informacją, a co manipulacją. Nie będzie żadnych odniesień do konkretnych tytułów, nie będzie żadnych nawiązań do polityki. Będą skupiać się wyłącznie na warsztatowej wiedzy: czym jest informacja i czym jest manipulacja. Uważam, ze to jest jedno z ważniejszych zadań mediów publicznych, zwłaszcza w dobie fake newsów - opisał Jan Józefowski.