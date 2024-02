Charakterystyczny symbol miasta zawiśnie na szkołach w Poznaniu. "Idzie pod strzechy"

Herb najpierw pojawił się w pierwszej kolejności przy głównym wejściu do Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marii Magdaleny, zwanej potocznie „Marynką”.

- Chciałbym aby herb był prezentowany w szkołach i pokazywany uczniom. Żeby wiedzieli oni jaka jest jego historia i co on oznacza. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia tożsamości i świadomości lokalnej przynależności - stwierdził prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.