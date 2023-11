Chodził z zakrwawionymi rękami i terroryzował mieszkańców. Został deportowany

Blady strach padł na mieszkańców Wronek. 30 października policjanci otrzymali liczne zgłoszenia o nietrzeźwym obcokrajowcu, który miał zakrwawione ręce. Szedł ulicą Poznańską we Wronkach, zachowywał się agresywnie i kopał w różne przedmioty.

- Został zatrzymany przez patrol. Był to 20-latek zamieszkujący we Wronkach. Jego ręce były okaleczone, ponieważ wcześniej wybił on szybę w wynajmowanym przez niego mieszkaniu. Właściciel lokalu złożył zawiadomienie o przestępstwie. Oprócz szyby, mężczyzna uszkodził także rolety zewnętrzne - przekazuje Sandra Chuda z szamotulskiej policji.