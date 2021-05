Cracovia - Warta Poznań 0:1. Jubilat z asystą, Baku z golem! Do europejskich pucharów zabrakło niewiele

Przed tym meczem statystycy obliczyli, że Warta Poznań ma tylko 1 procent szans na awans do europejskich pucharów. - Nie wyobrażam sobie byśmy pojechali turystycznie do Krakowa, a wszystkie mecze ułożyłyby się pod nas. Żałowalibyśmy do końca życia tego ostatniego meczu. Jedziemy z nastawieniem, by wygrać w Krakowie, a jak będzie dalej zobaczymy - mówił przed wyjazdem do Krakowa trener Warty Piotr Tworek.

Początkowo jednak przeważała Cracovia. Mecz wreszcie mogło zobaczyć 3500 kibiców, którzy wypełnili 25 procent miejsc na stadionie. Takie były nowe wytyczne i fani "Pasów" skwapliwie z nich skorzystali, starając się o wejściówki. Spragnieni futbolu kibice gorącym dopingiem wspierali zespół "Pasów", który starał się dobrą grą podziekować za to wsparcie.