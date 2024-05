Cyberprzestępczość nie zna granic. Każdy region Polski jest zagrożony. Instytut NASK przed tym chroni

W cyberprzestrzeni czyhają na nas różne zagrożenia: od SMS-ów zachęcających do zapłaty za rzekome przesyłki po wiadomości mailowe informujące o rzekomym wycieku danych osobowych i konieczności podjęcia szybkich kroków, by je zabezpieczyć. Każdy jest na to narażony, a potężny potok informacji, wzbudzanie poczucia zagrożenia i wywieranie presji czasowej, ma nakłonić nas do ekspresowej wręcz reakcji. Dlatego instytucje takie jak instytut NASK starają się uchronić Polaków przed potencjalnymi stratami.